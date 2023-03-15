Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России начали раздавать повестки в связи с необходимостью актуализации персональных данных.

"Это обычная практика, естественно, все данные нужно уточнять, обновлять – и в этих рамках ведется постоянная работа", – объяснил представитель Кремля

Дмитрий Песков также отметил, что российские власти не ведут обсуждений на тему возможности второй волны частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области жителям региона начали рассылать повестки для уточнения персональных данных. Аналогичная процедура применяется в Пензенской области.

В марте 2023 года в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Предельный возраст призыва в рамках той же законодательной инициативы планируется увеличить до 30 лет.

В Госдуме заявили, что изменение призывного возраста не коснется весеннего призыва

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