Пензенский военкомат объяснил рассылку повесток актуализацией данных воинского учета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военкомат Пензенской области объяснил, с чем связана рассылка повесток жителям региона. Ответ приводит РИА Новости.

"Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки – шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО в Пензе – 30-дневные с офицерами", – рассказали информагентству.

В военном комиссариате подчеркнули, что проводимые мероприятия являются плановыми, в том числе и сборы по военно-учетной специальности.

Накануне причину раздачи повесток объяснили в правительстве Воронежской области. Власти также сослались на необходимость актуализации данных о жителях региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации.



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