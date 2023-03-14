Минпромторг составил список профессий по отсрочке от воинской службы – Путин

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин сообщил, что российское министерство промышленности и торговли составило список приоритетных профессий оборонно-промышленной сферы по отсрочке от воинской службы и передало его в министерство обороны РФ. Об этом он рассказал в рамках своего визита на авиационный завод в Улан-Удэ.

Президент России заявил, что сейчас необходимо определиться, какие направления деятельности наиболее важны с точки зрения сохранения кадрового потенциала.

"Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в министерство обороны", – приводит ТАСС его слова.

Как отметил глава государства, два ведомства уже занялись обсуждением данного вопроса.

Ранее Путин заверил в скором решении вопроса об отсрочке от службы для сотрудников российского ОПК. На встрече со специалистами "Обуховского завода" российский лидер обратил внимание на загруженность сотрудников предприятия и подчеркнул востребованность сферы в настоящее время.

Согласно утвержденному положению кабмина РФ, сотрудники ОПК также имеют право получить бронь при проведении в стране частичной мобилизации. Отсрочку могут получить руководители, специалисты и рабочие, принимающие участие в выполнении заданий гособоронзаказа.



Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

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