Песков заявил, что банковская система РФ застрахована от последствий кризиса в США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что российская банковская система оказалась застрахована от негативных последствий экономического кризиса в Соединенных Штатах.

"Наша банковская система, она, конечно же, имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра", – объяснил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, ограничительные меры обеспечили РФ страховку от негативного влияния экономического кризиса, с которым в настоящее время столкнулись американцы.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

Американский лидер Джо Байден заверил, что банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

Однако экономист Никита Масленников предупредил, что кризис в США представляет опасность для всех, в том числе для России, Китая и Индии. По его словам, все будет зависеть от того, насколько оперативно Вашингтон предпримет меры.



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