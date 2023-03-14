Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 14 марта

Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 14 марта

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 14 марта

Столичные синоптики заявили о резком потеплении в Москве 14 марта

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

Москвичей предупредили о сильной метели 14 марта

В Челябинске закрыли аэропорт из-за снегопада

Синоптики заявили о резком потеплении 14 марта в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 марта

"Утро": влажность воздуха в столице составлила 90%

"Утро": атмосферное давление в Москве 14 марта составит 742 мм ртутного столба

Потепление началось в столице после мощного снегопада 14 марта. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с последствиями осадков.

Также отмечается, что до конца дня в Москве прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, он сохранится до 21:00.

Кроме того, стало известно о продлении желтого уровня погодной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика