Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 14 марта

Потепление началось в столице после мощного снегопада 14 марта. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с последствиями осадков.

Также отмечается, что до конца дня в Москве прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, он сохранится до 21:00.

Кроме того, стало известно о продлении желтого уровня погодной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.