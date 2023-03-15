"Пусть объяснят цель": как пролет военного дрона обострил конфликт РФ и США

Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") 14 марта упал в водах Черного моря, на его сопровождение вылетали истребители Су-27. По официальным данным, аппарат летел в сторону российской границы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Упал из-за маневрирования

Инцидент с американским беспилотником произошел над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова утром 14 марта, однако известно о нем стало только ближе к вечеру. В Минобороны РФ отметили, что аппарат MQ-9 с выключенными устройствами для идентификации летел в сторону российской границы. Также БПЛА нарушил правила использования воздушного пространства, установленные для проведения СВО.

В небо были подняты истребители, оружие они не применяли и не вступали в контакт с беспилотником. Аппарат упал в воду из-за резкого маневрирования, подчеркнули в Минобороны.



Максимальная скорость MQ-9 составляет более 400 километров в час. Аппарат может летать автономно почти сутки. Также беспилотник этой модели способен нести на себе ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением. Стоимость одной модели составляет около 30 миллионов долларов.



Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника сообщила, что БПЛА без вооружения вылетел в сторону Крыма с военной базы в Румынии. Аппарат вел разведку примерно в 120 километрах юго-западнее полуострова, техника на борту позволяет собирать сведения с такого расстояния.

По мнению источника, российские Су-27 сливали на беспилотник топливо, чтобы повредить его оборудование. После этого аппарат упал в воду. Той же версии придерживается телеканал CBS, который смоделировал ситуацию над Черным морем. За инцидентом наблюдали военные США с немецкой базы Рамштайн и были в шоке от случившегося, утверждают американские СМИ.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что упавший MQ-9 выполнял разведывательную миссию. При этом Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что Су-27 перед падением беспилотника якобы совершал небезопасные маневры.

Посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент. Представитель ведомства Нед Прайс назвал действия России "непрофессиональным перехватом".

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты не прекратят полеты своей военной авиации над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА. Операции над международными водами проводятся ради национальной безопасности США, заявил он. Также Вашингтон принял меры, чтобы обломки БПЛА не попали кому-либо в руки.

В то же время в Белом доме отметили, что США должны поддерживать дипломатические контакты с РФ. Это помогает странам взаимодействовать прямо и высказывать озабоченности Вашингтона, сказал Кирби.

"Что они там делали?"

Фото: Минобороны РФ

Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он констатировал, что отношения с США сейчас находятся "в низшей точке".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге, но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сделал ряд заявлений. По его словам, общение в Госдепе с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид было конструктивным. Российские летчики действовали профессионально, отметил Антонов.

Также посол назвал инцидент над Черным морем провокацией и подчеркнул, что он произошел в зоне проведения спецоперации. Вашингтон был предупрежден, что проникать в это пространство нельзя, заявил Антонов. Он призвал власти США прекратить полеты своих аппаратов у российских границ.





Анатолий Антонов посол РФ в США Что же они (БПЛА. – Прим. ред.) делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории.

"Зададимся риторическим вопросом: если бы, к примеру, недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско появился российский ударный беспилотник, какова была бы реакция ВВС и ВМС США? Уверен, что действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий "прорыва" своего воздушного или морского пространства", – сказал Антонов.

Он добавил, что дипломатические контакты должны оставаться открытыми, Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости посчитал реакцию властей США на инцидент над Черным морем "иезуитским лукавством". "Как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно, и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник", – отметил парламентарий.

Видимо, Штаты рассчитывали, что российская авиация будет с почетом встречать и провожать американские БПЛА, сказал Белик. По его мнению, все, кто попадает в зону проведения СВО, становятся участниками конфликта.

