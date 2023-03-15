Американский телеканал CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море и показал это в эфире.



На кадрах видно, как над морем летят российский истребитель и американский беспилотник. В какой-то момент самолет снижается ближе к воде, а затем снова взлетает вверх. После совершенного истребителем маневра MQ-9 Reaper переворачивается и падает.

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию и сообщили, что самолеты были направлены на перехват беспилотника, который следовал в направлении государственной границы России. Падение летательного аппарата в ведомстве объяснили совершенными им резкими маневрами.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США продолжат совершать полеты над Черным морем, несмотря на произошедший инцидент. Он также добавил, что БПЛА действуют исключительно в международных водах.

Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!