Публицист Херш допустил прямое вмешательство США в конфликт на Украине

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Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш предположил, что США могут напрямую вмешаться в украинский конфликт, передает ТАСС.

"Мне говорят, игра будет такая – "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами", – заявил журналист на мероприятии организации "Комитет за республику".

По мнению Херша, США могут обманывать себя относительно возможных результатов конфликта на Украине. Публицист также отметил, что Россия по-прежнему не задействовала в специальной военной операции свои главные силы.

Комментируя угрозу прямого столкновения США и РФ, Херш указал на формирование 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые планируется перебросить в Европу. Эти военные структуры могут представлять собой бригады, а не батальоны, считает публицист (бригада является большей боевой единицей, батальоны входят в ее состав. – Прим. ред.).

Накануне стало известно о столкновении российского Су-27 с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем. В Европейском командовании ВС США заявили, что российский самолет перед инцидентом проводил небезопасные маневры.

В Минобороны РФ сообщили, что истребители были подняты в воздух после обнаружения беспилотника США, который направлялся к государственной границе России. В ведомстве отрицают применение оружия и контакт с БПЛА, а его падение объясняют резкими маневрами.

В связи с инцидентом США вызвали в Госдепартамент посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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