Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, но публикация этих документов необязательна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На вопрос, есть ли в Кремле единая позиция по публикации деклараций, представитель Кремля ответил отрицательно. Он подчеркнул, что главное – это подача декларации. Публиковать документ при этом никто не обязан.

В конце декабря Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции.

Также президент временно освободил военнослужащих и чиновников, командированных в новые регионы РФ, от декларирования доходов и расходов.

Кроме того, в феврале Путин подписал указ, согласно которому декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что парламентарии будут подавать декларации в полном объеме. Подача декларации станет проще для региональных и муниципальных депутатов, которые выполняют полномочия на временной основе.

Согласно действовавшему ранее законодательству, другие изменения по декларациям должны были предоставляться до 1 апреля ежегодно, после чего данные публиковались в интернете, на официальных сайтах этих органов и организаций.

ГД приняла закон о публикации обезличенных деклараций чиновников

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