Путин заявил о тенденции на повышение уровня зарплат в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что в России наблюдается тенденция на повышение уровня зарплат. Об этом президент РФ рассказал во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

"Надо признать и сказать откровенно: у нас произошло небольшое снижение уровня реальной заработной платы и реальных доходов населения – на один процент в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение", – сообщил Путин.

Вместе с этим президент страны также отметил рост внутреннего рынка в России.

"Растут продажи на внутреннем рынке, а значит, востребована продукция, которую наши предприятия производят. Оборот начал увеличиваться – это очень хороший показатель", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ, где посетил цеха местного авиационного завода и оценил его мощности. Российскому лидеру показали, как производят многоцелевые машины, а также рассказали о новых моделях, ведь техническая линейка постоянно расширяется.

Кроме того, президент РФ во время общения с рабочими авиационного завода заявил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести".

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

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