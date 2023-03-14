Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 14 марта прибыл в Улан-Удэ. Там президент посетит авиационный завод и проведет собрание, посвященное развитию дальневосточных городов, передает ТАСС.

Совещание состоится в смешанном формате. Путин, кабмин, а также губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители отечественных компаний будут участвовать в нем по видео-конференц-связи.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов посетят собрание очно. Помимо этого, предполагается, что глава государства поговорит с Цыденовым.

Последний раз Путин посещал Бурятию 4 августа 2017 года. На тот момент российский лидер организовывал совещание по вопросам ликвидации последствий природных возгораний.

Ранее в ходе совещания с членами правительства Путин назвал главной целью властей рост доходов, сокращение бедности и неравенства на территории РФ. Российский лидер указал на необходимость роста реального, а не номинального дохода, увеличения зарплат в экономике во всех ключевых сферах.

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