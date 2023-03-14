Путин заявил, что Россия 8 лет пыталась мирно решить проблему Донбасса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия в течение 8 лет пыталась мирно решить проблему Донбасса.

"Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом, не стесняясь, говорят", – сказал президент России, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода. Его цитирует ТАСС.

По словам Путина, национализм в украинском государстве подогревался западными странами уже давно. Еще с XIX века национализм развивался на Украине. Сначала влияние оказывала Польша, а затем Австро-Венгрия в ходе Первой мировой войны.

"Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие", – отметил глава государства.

Президент РФ добавил, что после Второй мировой войны люди, сотрудничавшие с немецким диктатором Адольфом Гитлером, уехали в Европу, США, Канаду и Украину. Причем из Украины стали развивать и создавать антироссийскую базу.

Путин подчеркнул, что Россия в течение десятилетий старалась наладить отношения с украинским государством. Ситуация изменилась после госпереворота в 2014 году. Кроме того, в отношениях с Украиной Россия опиралась на граждан, считавших себя частью русского мира. Именно с 2014 года началось их истребление.

"Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела", – сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин 14 марта прибыл в Улан-Удэ. Там президент посетит авиационный завод и проведет собрание, посвященное развитию дальневосточных городов.

Последний раз Путин посещал Бурятию 4 августа 2017 года. На тот момент российский лидер организовывал совещание по вопросам ликвидации последствий природных возгораний.

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