Путин заявил, что рассмотрит присвоение Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что готов рассмотреть вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса "Город трудовой доблести".

"Конечно. Там существуют определенные процедуры, ничего там избыточного нет. Там просто ваше начальство должно вовремя соответствующие документы подписать", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин добавил, что подготовка соответствующего обращения в федеральные органы власти является вполне реализуемой.

Глава государства во вторник, 14 марта, прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. В программе президента есть посещение авиационного завода, а также собрание, посвященное развитию дальневосточных городов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам. Так, наградой удостоили Астрахань, Норильск, Орск, Вологду, Горловку, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.

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