Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя 17 марта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 17 марта запланировано совещание по теме развития Крыма и Севастополя с участием Владимира Путина.

"У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу, 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции", – заявил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что еще одна видеоконференция состоится в субботу, 18 марта.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля. Песков подчеркнул, что публикация документа при этом не является обязательной.

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