Дептранс решил оставить арт-объект "ковер-самолет" на станции "Рижская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс оставит арт-объект "ковер-самолет" на станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Ковер-самолет" на "Рижской" БКЛ остается. Арт-объект, который мы установили вместе с МТС, стал очень популярным – его увидели более 122 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что объект демонстрирует возможности скоростного мобильного интернета в метро. "Рижская" стала одной из пяти станций БКЛ, где была запущена пилотная В2В-сеть 5G от МТС. На сегодняшний день это единственная рабочая сеть пятого поколения в российском транспорте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что самые современные сервисы на БКЛ тестируют по поручению Сергея Собянина.

До этого стало известно, что с момента полного запуска БКЛ к сети Wi-Fi на линии подключились более 80 тысяч раз.

Бесперебойный доступ в интернет на БКЛ обеспечивают больше 200 базовых станций. Только в первый день полного запуска движения к сети MT_FREE подключился каждый 11-й пассажир.



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