Страны ЕС планируют увеличить свои оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году

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Страны Европейского союза планируют увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"После начала конфликта на Украине все страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые, по оценкам, принесут дополнительно 70 миллиардов евро в 2025 году", – подчеркнул он.

8 декабря 2022 года Боррель заявил, что в Евросоюзе истощаются запасы оружия, которое поставляют Украине. Также он указал, что это происходит из-за недостаточного финансирования военно-промышленного комплекса ЕС на протяжении нескольких лет.

В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 миллиардов евро, что на 6% больше, чем в 2020 году, добавил Боррель.

Ранее в администрации США сообщили, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Конгрессмен Майк Гарсия добавил, что подобное решение Киева будет иметь большое значение для американских налогоплательщиков.

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