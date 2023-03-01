США заявили, что Украине нужно самой платить за поставляемое ей вооружение

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В администрации США сообщили, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей оружие, а не получать его бесплатно. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, сообщает ТАСС.

Конгрессмен Майк Гарсия добавил, что подобное решение украинских властей будет иметь большое значение для налогоплательщиков Соединенных Штатов.

Вместе с тем Уолландер заявила, что Украина пока не делала никаких крупных закупок у американских военных компаний. По ее словам, необходимо добиться, чтобы Киев начал планировать собственные расходы на оборону и прочие меры поддержки, которые оказывает Украине Вашингтон.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продолжаться в течение нескольких лет. Он также выразил надежду на то, что конгресс продолжит поддерживать финансирование помощи Киеву.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что представители Республиканской и Демократической партий США стали сомневаться в необходимости оказывать какую-либо помощь Украине.

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