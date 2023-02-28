В Пентагоне допустили, что украинский конфликт продлится несколько лет

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Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине может продолжаться в течение нескольких лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может – через два или три года", – допустил он.

Замминистра обороны Штатов также выразил надежду на то, что конгресс продолжит поддерживать финансирование помощи Киеву, несмотря на текущие оценки о возможной продолжительности конфликта.

Ранее колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян заявила, что мировая общественность отреагировала на украинский конфликт не так, как ожидали западные политики, которые игнорируют другие мнения.

По ее словам, американский лидер Джо Байден позиционирует противостояние на Украине как борьбу демократий и автократий, а себя – как защитника свободного мира. Однако, считает автор материала, с риторикой президента США не согласны многие жители разных государств.



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