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Мировая общественность отреагировала на украинский конфликт не так, как ожидали западные политики, которые игнорируют другие мнения. Об этом пишет колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян.

По ее словам, американский лидер Джо Байден позиционирует противостояние на Украине как борьбу демократий и автократий, а себя – как защитника свободного мира. Однако, считает автор материала, с риторикой президента США не согласны многие жители разных государств.

По словам Мартинес-Баскуньян, западная точка зрения на конфликт вызывает в странах глобального Юга лишь безразличие и гнев, ведь у их жителей также существуют трагедии, которые при этом игнорируются. Журналистка подчеркнула, что противостояние на Украине стало унизительным опытом для западных стран, так как внезапно у "неприсоединившихся" государств появилась международная значимость.

Она отметила, что неожиданно голоса обездоленных стали учитываться в ООН. Теперь они добиваются автономии, чтобы работать в интересах своей страны. Например, контакты с РФ продолжают держать такие государства, как Бразилия, Турция и Китай.

"Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?" – отметила Мартинес-Баскуньян.

Между тем конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин рассказала, что Штаты двигаются к глобальному разводу, при котором республиканские штаты отделятся от демократических. По ее мнению, сейчас есть вероятность конфликта внутри США. Политик призвала Вашингтон избежать этого.

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