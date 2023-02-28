Американский наемник рассказал, почему перешел на сторону России после службы в ВСУ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Американский наемник Джон Макинтайр рассказал о причинах перехода на сторону России после службы в "Иностранном легионе" ВСУ и нацбате "Карпатская Сечь". Об этом сообщает RT.

По словам Макинтайра, он предоставил ВС РФ военным бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.

"Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них (ВСУ. – Прим. ред.) есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков", – заявил американский наемник.

Он рассказал, что украинские военные используют фашистские приветствия, в том числе и наемники из Хорватии и Чехии. Кроме того, у них есть татуировки с нацистскими символиками.

"В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами", – добавил Макинтайр.

По его словам, ВСУ подтвердили, что они являются нацистами, а не русские.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине сражаются против России порядка 20 тысяч наемников из Польши. Макгрегор также сообщил, что порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте и подчеркнул, что они умерли не на своей родине, а на Украине.



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