02:45Политика
Нуланд сообщила о сомнениях части республиканцев и демократов США касательно помощи Киеву
Фото: depositphotos/izanbar
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что представители Республиканской и Демократической партий США стали сомневаться в необходимости оказывать какую-либо помощь Украине. Об этом, ссылаясь на слова Нуланд, сообщает РИА Новости.
Тем не менее, заявляет Нуланд, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, то жители Соединенных Штатов не хотят стоять в стороне.
Кроме того, по словам заместителя госсекретаря США, без подавляющего одобрения конгресса и обеих партий помощь Вашингтона Украине была бы невозможна.
Ранее Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон желает возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Кроме того, Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не стремятся к наращиванию своего ядерного арсенала. По ее словам, Вашингтон не видит таких возможностей и у Москвы.
Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между Россией и США 8 апреля 2010 года.
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