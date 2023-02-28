Нуланд сообщила о сомнениях части республиканцев и демократов США касательно помощи Киеву

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что представители Республиканской и Демократической партий США стали сомневаться в необходимости оказывать какую-либо помощь Украине. Об этом, ссылаясь на слова Нуланд, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, заявляет Нуланд, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, то жители Соединенных Штатов не хотят стоять в стороне.

Кроме того, по словам заместителя госсекретаря США, без подавляющего одобрения конгресса и обеих партий помощь Вашингтона Украине была бы невозможна.

Ранее Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон желает возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не стремятся к наращиванию своего ядерного арсенала. По ее словам, Вашингтон не видит таких возможностей и у Москвы.

Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между Россией и США 8 апреля 2010 года.

США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 2 млрд долл

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