Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине

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Владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Викторию Нуланд в том, что она разжигает украинский конфликт. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Никто не разжигает этот конфликт сильнее Нуланд", – говорится в его публикации.

Ранее Нуланд сообщила, что Вашингтон поддерживает возможное нанесение Украиной ударов по Крыму, сославшись на необходимость демилитаризации полуострова.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Нуланд принадлежит к "обширному стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике" и выступает с антироссийской риторикой.

Он также указал на разногласия Москвы и Вашингтона после прозвучавших в США заявлений о законности украинских ударов по Крыму.



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