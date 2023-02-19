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13:44

Политика

Песков указал на роль США как провокатора после слов о возможности обстрелов Крыма

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на разногласия Москвы и Вашингтона после прозвучавших в США заявлений о законности украинских ударов по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что страна поддерживает возможное нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, сославшись на необходимость демилитаризации полуострова.

"[Это] лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", – объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Нуланд принадлежит к "обширному стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике" и выступает с антироссийской риторикой.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются оправдать собственные действия по разжиганию украинского конфликта, указывая на якобы совершенные РФ преступления против человечности на Украине.

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