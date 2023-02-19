США оправдывают свои действия по разжиганию конфликта на Украине – посол РФ в Вашингтоне

Фото: depositphotos/etienjones

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются оправдать собственные действия по разжиганию украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях РФ против человечности на Украине.

"Когда-то американцы говорили, что будут поставлять республике исключительно оборонительные вооружения, а теперь передают тяжелую бронетехнику, артиллерию, РСЗО с боеприпасами дальнего радиуса действия. США снабжают нацистов разведданными, муштруют боевиков. Вопиющей акцией становится то, что, по воле Белого дома, на нашу страну, как и 80 лет назад, пойдут танки с крестами", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипведомства.

Также Антонов сообщил, что американские чиновники игнорируют то, что ВСУ применяют запрещенные боеприпасы неизбирательного поражения, которые уносят жизни сотен мирных граждан.

"При этом на зверства режима Зеленского здесь спокойно закрывают глаза. Предпочитают отворачиваться от ужасающих сцен расстрела взятых в плен безоружных российских солдат", – добавил дипломат.

Антонов назвал подобное двуличие Вашингтона возмутительным.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко заявил, что Россия квалифицирует подрывы "Северных потоков" как акт международного терроризма, который требует всестороннего и независимого расследования.

До этого посол России в США заявил, что планы западных стран нанести поражение России сорвались. Антонов отметил, что Россия усилила свою военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств.

Посол подчеркнул, что Москва не откажется от своих целей, главной из которых является формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и уважении.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!