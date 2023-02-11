Посол в США Антонов заявил о срыве планов западных стран нанести поражение России

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались. Об этом сообщает РИА Новости.

"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", – заявил он.

Антонов отметил, что Россия, что стало особенно заметно за последний год, усилила свою военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств. При этом, посол подчеркнул, что Москва не откажется от своих целей, главной из которых является формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и уважении.

До этого Антонов прокомментировал решение Пентагона поставить Киеву дальнобойные ракеты. Он заявил, что в Вашингтоне не видят границ, стремясь нанести России стратегическое поражение, а передача Киеву все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США.

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