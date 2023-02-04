04 февраля, 22:30Политика
В посольстве РФ назвали воровством передачу активов Малофеева Киеву
Фото: depositphotos/tupungato
Посольство РФ в Вашингтоне назвало откровенным воровством решение властей США о передаче Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева, сообщает РИА Новости.
"Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам", – прокомментировали ситуацию в посольстве.
Представители дипмиссии добавили, что подобные действия американской администрации нарушают принцип неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность судебной власти.
Посольство РФ в Вашингтоне также обратило внимание на то, что передача российских активов Киеву подрывает инвестиционный климат в США.
Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что конфискованные активы россиян впервые были перечислены на нужды Украины. Киеву направили 5,4 миллиона долларов, ранее конфискованных у бизнесмена Константина Малофеева.
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