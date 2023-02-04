США перечислили конфискованные активы бизнесмена Малофеева на нужды Украины – СМИ

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В США в первый раз перечислили конфискованные активы россиян на нужды Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова генерального прокурора США Меррика Гарланда.

В частности, на нужды Киева были переданы 5,4 миллиона долларов, которые были конфискованы у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Учредитель "Царьград ТВ" Константин Малофеев был включен в санкционный список США еще в 2014 году, а затем повторно – в апреле прошлого года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что РФ примет ответные меры, если Запад попытается посягнуть на российские активы. По ее словам, попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж.

До этого источники Bloomberg сообщили, что страны Евросоюза могут временно привлечь по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов Центробанка РФ. Законных оснований для полной конфискации активов нет, однако некоторые государства настаивают именно на этом.

Новости часа: Захарова предупредила об ответе на попытки Запада конфисковать активы РФ

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