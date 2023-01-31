В ЦБ оценили объем заблокированных за рубежом активов РФ в 5,7 трлн рублей

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Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре российских активов по состоянию на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей. Об этом заявила глава департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова.

Она уточнил, что более 20% из них принадлежит розничным инвесторам.

"Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги", – приводит слова Шишлянниковой РИА Новости.

Ранее замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что Евросоюз изучит вопрос конфискации замороженных резервов Центробанка России. Она уточнила, что ЕС будет искать путь, который соответствует международным правилам. Она уточнила, что в обсуждении по этой теме будет участвовать и Украина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины – СМИ

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