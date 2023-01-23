ЕС заинтересован в использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины – СМИ

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Евросоюз заинтересован в использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель газете Financial Times.

По словам политика, на данный момент лидеры стран ЕС заинтересованы в том, чтобы добиться прогресса в решении вопроса передачи замороженных активов в пользу Украины. Однако осуществить передачу надо с учетом правовых принципов.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил, что этим должен заниматься не только Евросоюз.

"К нам должны присоединиться как минимум другие страны G7", – отметил он.

Согласно данным Еврокомиссии, страны сообщества заморозили порядка 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ, кроме того, заморожены около 20 миллиардов евро активов российских бизнесменов.

Ранее глава швейцарского министерства экономики Ги Пармелен заявил, что передача Киеву замороженных российских активов будет незаконной.

Пармелен призвал не забывать о международном праве. Министр подчеркнул, что в Швейцарии уважают право собственности и строго относятся к его нарушению. Он также заявил, что нельзя передавать активы граждан одной страны проживающим в другом государстве.

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