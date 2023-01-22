В Швейцарии назвали незаконной передачу Украине замороженных активов РФ

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В Швейцарии предупредили, что передача Киеву замороженных российских активов будет незаконной. Такое заявление сделал глава швейцарского министерства экономики Ги Пармелен. Об этом пишет Le Matin Dimanche.

Министр призвал не забывать о международном праве. Он также сделал акцент на том, что в Швейцарии уважают право собственности и строго относятся к его нарушению. Нельзя передавать активы граждан одной страны проживающим в другом государстве, резюмировал Пармелен.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что для конфискации российских активов потребуется провести референдум. По словам политика, необходимо проработать механизмы, которые позволят забрать активы без серьезных последствий.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По ее словам, ущерб, нанесенный РФ Украине от проведения специальной военной операции, приблизился к отметке в 600 миллиардов евро.

Сумма российских замороженных активов в зарубежных банках составляет 330 миллиардов евро. Около 300 из них принадлежат российскому Центробанку, еще 30 миллиардов евро – собственность предпринимателей из РФ.

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