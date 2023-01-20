Великобритания присоединилась к странам, требующим трибунала против России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В МИД Британии заявили, что страна хочет играть ключевую роль в трибунале против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова британского ведомства.

"Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников", – сообщает МИД Британии.

В ведомстве отметили, что Соединенное Королевство готово совместно с другими странами, которые были приглашены Украиной, обеспечить уголовную ответственность России за конфликт на Украине. В МИД Великобритании отметили возможность создания "гибридного трибунала".

Ранее Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании российских замороженных активов для передачи Киеву. За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, против – 19, еще 33 отказались от высказывания мнения по данному вопросу.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что резолюция Европарламента о создании трибунала по Украине не имеет юридической силы. Он сказал, что единственный трибунал, который возможен по Украине, это трибунал над нацистскими преступниками. Парламентарий пообещал, что такой суд обязательно будет.

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