Резолюция Европарламента о трибунале по Украине не имеет юридической силы – Слуцкий

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ

Резолюция Европарламента о создании "трибунала" по Украине не имеет юридической силы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, единственный трибунал, который возможен по Украине, это трибунал над нацистскими преступниками. Парламентарий пообещал, что такой суд обязательно будет.

"В "просвещенной" Европе в очередной раз попытались оправдать незаконный арест российских активов. Эта "резолюция" не просто не имеет юридической силы, она лишена здравого смысла", – цитирует депутата ТАСС.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев рассказал радиостанции "Говорит Москва", что такие инициативы не имеют юридических последствий. По его словам, это лишь пиар Европарламента, который ничего не значит.

Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании российских замороженных активов для передачи Киеву. За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, против – 19, еще 33 отказались от участия.

Депутаты ЕП сообщили, что работа по учреждению трибунала должна начаться в ближайшее время. От Еврокомиссии и европейской внешнеполитической службы они ожидают создания временной прокуратуры.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что созданием спецтрибунала Евросоюз пытается скрыть собственное участие в военных преступлениях на Украине. Он отметил, что принятие резолюции станет нарушением Устава ООН.



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