Евросоюз изучит возможности конфискации замороженных резервов ЦБ РФ

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Евросоюз изучает возможности конфискации замороженных резервов Центробанка России. Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

"Возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам. И мы должны обсудить это также с украинскими партнерами", – цитирует Юрову Politico.

В апреле 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что сумма замороженных активов банка составляет 300 миллиардов долларов. При этом итоговая сумма неизвестна из-за постоянного изменения валютного курса.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением организовать специальную структуру, благодаря которой удастся держать под контролем замороженные российские активы. Она также сообщила об инициативе направить средства на поддержку Киеву.

Позже СМИ сообщали, что ЕС не сможет конфисковать замороженные активы ЦБ в связи с международным принципом государственного иммунитета. В статье указывается, что ранее представители ЕС сообщали об отсутствии информации о точной суммы замороженных активов ЦБ в разных странах.



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