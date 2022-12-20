Инициируя спецтрибунал, ЕС скрывает свою причастность к преступлениям на Украине – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Инициируя создание спецтрибунала, Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, в Москве не удивлены соответствующими разговорами антироссийски настроенных делегаций в ООН.

"Эти страны в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН, закрепленных в нем полномочий главных органов этой всемирной организации, на вмешательство во внутренние дела суверенных государств", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Он напомнил, что страны Евросоюза участвуют в многомиллиардном финансировании и поставках вооружения Киеву. Вершинин также назвал планы по созданию спецтрибунала "абсурдным замыслом", который не будет иметь юридической силы.

"Создание такого "трибунала", правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом", – отметил он.

Дипломат также напомнил, что не имеет юридической силы и антироссийская резолюция Европарламента о признании РФ "государством – спонсором терроризма". Данный документ, пояснил Вершинин, демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к Москве.

В конце ноября глава Еврокомиссия предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Как заявляла глава ЕК Урсуса фон дер Ляйен, для продвижения этой инициативы комиссия готова "работать с партнерами".

В Госдуме данную инициативу Еврокомиссии назвали политическим шабашем Запада, который не будет иметь никаких юридических оснований. По словам депутата Алексея Чепы, трибунал будет создан для очередной пиар-акции на фоне происходящей волны русофобии.



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