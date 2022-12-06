Рябков заявил, что нелегитимность создания "трибунала по Украине" очевидна

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Нелегитимность инициативы по созданию трибунала по действиям России на Украине очевидна, для Москвы это не будет иметь последствий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

"Вопросы о создании квазиправовых структур под обслуживание тех или иных прихотей, желаний давно на слуху, нелегитимность этого всего абсолютно очевидна. Для нас это никаких последствий иметь не будет", – подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

До этого стало известно, что Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом ООН.

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