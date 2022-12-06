Блинкен прокомментировал создание "трибунала по Украине"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал создание международного "трибунала по Украине". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По его словам, важно, чтобы собиралась информация о всех нарушениях.

"Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации", – сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что в настоящее время ведется обсуждение создания международного трибунала.

"Все это на столе", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки ряда стран Запада создать трибуналы по расследованию действий России на Украине будут нелегитимными.

До этого стало известно, что Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом ООН.

В конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала над гражданами РФ за их действия на территории Украины.



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