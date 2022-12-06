В Госдуме назвали причины создания "трибунала по Украине"

Фото: depositphotos/etienjones

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал инициативу создания "трибунала по Украине" политическим шабашем Запада, который не будет иметь никаких юридических оснований. Об этом сообщает "Радио 1".

Чепа также указал на то, что такой трибунал создан для очередной пиар-акции на фоне происходящей волны русофобии. По его словам, европейские чиновники такими действиями пытаются объяснить своим избирателям, почему в странах ЕС сейчас наступил экономический кризис.

Депутат также отметил, что создание подобной инициативы подразумевает санкции Совета безопасности ООН.

"Инициаторы акции "трибунал по Украине" рассчитывают таким образом привлечь очередную финансовую и военную помощь Киеву. У Европы здесь свои задачи – возможность "торговаться" с Россией. А Соединенные Штаты являются дирижерами всех этих действий", – заключил Чепа.

До этого поступила информация, что Франция начала деятельность с европейскими и украинскими партнерами по созданию спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине.

Перед этим постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что посредством такой инициативы Запад старается покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом организации.

В конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о поддержке инициативы по созданию трибунала над гражданами России за их действия на Украине.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!