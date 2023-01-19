ЕП принял резолюцию о спецтрибунале по Украине и использовании активов РФ

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Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании российских замороженных активов для передачи Киеву. Трансляцию пленарной сессии ЕП показывали на официальном сайте организации.

За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, против – 19, еще 33 отказались от высказывания мнения по данному вопросу.

Депутаты Европарламента изъявили желание начать работу по трибуналу в ближайшее время. От Еврокомиссии и европейской внешнеполитической службы они ожидают создания временной прокуратуры. Критерии работы над трибуналом, по мнению членов Европарламента, должны соответствовать высоким критериям прозрачности и беспристрастности.

В тексте резолюции ЕП также содержится призыв к странам Евросоюза и союзникам к обсуждению возможности использования госактивов РФ в качестве передачи их Украине. По мнению депутатов, подобная мера уместна в связи с нарушением международного права со стороны РФ в отношении Украины.

Учредить спецтрибунал ранее выступила глава Еврокомиссии Урсуса фон дер Ляйен. По ее словам, инициатива была бы реализуема при помощи членов ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что созданием спецтрибунала Евросоюз пытается скрыть собственное участие в военных преступлениях на Украине. Он отметил, что принятие резолюции станет нарушением Устава ООН.



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