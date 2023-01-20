В Швейцарии могут провести референдум о конфискации российских активов

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что для конфискации российских активов потребуется провести референдум. Об этом пишет газета Tages-Anzeiger.

"Если мы хотим серьезно помочь в восстановлении Украины, нам нужно подумать о том, как мы собираемся это финансировать. Но в Швейцарии потребуются серьезные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом", – объяснил он.

Кассис отметил, что в других европейских государствах это решение может принять парламент. В Швейцарии же право собственности строго соблюдается, подчеркнул он.

По словам политика, необходимо проработать механизмы, которые позволят забрать активы без серьезных последствий. Решение надо искать в международном праве, резюмировал он.

Ранее стало известно, что с 28 февраля 2022 года в Швейцарии заморозили порядка 8 миллиардов евро активов физических лиц РФ.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По ее словам, ущерб, нанесенный РФ Украине от проведения специальной военной операции, приблизился к отметке в 600 миллиардов евро.

Сумма российских замороженных активов в зарубежных банках составляет 330 миллиардов евро. Около 300 из них принадлежат российскому Центробанку, еще 30 миллиардов евро – собственность предпринимателей из РФ.

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