Евросоюз не может конфисковать замороженные средства ЦБ – СМИ

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У Евросоюза не получится изъять замороженные активы Центрального банка России ввиду международного принципа государственного иммунитета, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источника, представители Европейской комиссии отмечали, что у Брюсселя отсутствуют актуальные сведения о доле средств ЦБ в тех или иных государствах, которые являются членами Евросоюза. Помимо этого, они не имеют и данных о том, какая доля приходится на ликвидные активы.

В статье также уточняется, что европейские чиновники будут настаивать на том, чтобы РФ в ходе будущего мирного урегулирования конфликта на Украине согласилась передать стране часть замороженных средств в качестве компенсации.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением организовать специальную структуру, благодаря которой удастся держать под контролем замороженные российские активы. Она также сообщила об инициативе направить средства на поддержку Киеву.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что таким образом западные государства желают покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом ООН.



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