Сумма замороженных российских активов в Швейцарии составляет порядка 8 млрд евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 февраля 2022 года в Швейцарии заморозили порядка 8 миллиардов евро активов физических лиц РФ. Об этом сообщается на сайте Минэкономики государства.

"По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные активы в Швейцарии составили 7,5 миллиарда франков (7,94 миллиарда долларов), к которым добавились 15 объектов недвижимости в шести кантонах", – указывается в документе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд помощи Украине из замороженных российских активов. По ее словам, ущерб, нанесенный РФ Украине от проведения специальной военной операции, приблизился к отметке в 600 миллиардов евро.

Сумма российских замороженных активов в зарубежных банках составляет 330 миллиардов евро. Около 300 из них принадлежат российскому Центробанку, еще 30 миллиардов евро – собственность предпринимателей из РФ.

На заявление главы ЕК негативно отреагировали в МИД РФ и Госдуме. Там назвали подобное предложение попыткой воровства и легализацией грабежа.



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