Власти США заявили о планах передать часть конфискованных активов РФ в пользу Украины

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Американское правительство планирует передать часть конфискованных активов России в пользу Украины. Об этом на семинаре в Гудзоновском институте сообщил представитель Минюста США Эндрю Адамс, передает РИА Новости.

"В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины", – заявил руководитель рабочей группы по выявлению и аресту российских активов.

Также Адамс назвал подобное развитие событий относительно новым.

Ранее Казначейство США сообщило о "подозрительных транзакциях" российских олигархов перед СВО. Объем подобных переводов, по оценке агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCen, составляет десятки миллиардов долларов.

Из отчета следует, что транзакции участились в период с января по апрель 2022 года, когда ряд крупных российских собственников предпринял попытку реструктурирования активов, переводя их на своих детей и близких.

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