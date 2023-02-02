Антонов заявил, что США обходят запреты России по работе посольства в Москве

Фото: Москва 24

США обходят запреты по работе американского посольства в Москве, сотрудники которого не являются гражданами Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Дипломат заявил, что Соединенные Штаты не выполняют российские рестрикции. По его словам, только по официальным данным в дипмиссии США работают более 130 людей, не имеющих американского гражданства.

"Это одна из причин, по которой мы не можем избавиться от дефицита своих кадров. Речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках – в общем, того самого персонала, который необходим для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмиссий", – добавил Антонов.

Ранее российский дипломат заявил, что считает ненормальным, когда госсекретарь США Энтони Блинкен оставляет послания главе МИД России Сергею Лаврову через кого-то вместо того, чтобы позвонить напрямую. Таким образом Антонов прокомментировал ситуацию, когда Блинкен передал сообщение Лаврову через руководителя МИД Египта.

До этого Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки Abrams, если Соединенные Штаты решат поставить их Украине. Он добавил, что США постоянно повышают "планку" военного содействия, в особенности, когда российская армия одерживает новые победы.

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