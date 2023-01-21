Маск раскритиковал готовность США поддержать Украину в захвате Крыма

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Американский предприниматель прокомментировал сообщения о готовности Соединенных Штатов поддержать Киев в случае, если тот попытается атаковать Крым.

Бизнесмен заявил в своем Twitter, что "настроен проукраински", но "безжалостная" эскалация, указал он, будет рискованной для Украины и мира.

На этой неделе издание New York Times сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена начинают признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. Источники газеты заявили, что сейчас Белый дом обдумывает, как помочь Киеву в этом вопросе.

Ранее американский журналист Род Дреер заявил, что идея властей США о возможности захвата Крыма Украиной является настоящим безумием, которое обернется для Запада непредсказуемыми последствиями. По его мнению, в Вашингтоне никто не задумывается, к чему приведут такие действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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