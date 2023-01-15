Резервы США из-за поставок боеприпасов Киеву могут дойти до критического уровня – СМИ

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Запасы боеприпасов США и Европы из-за поставок на Украину могут сократиться до критического уровня уже к лету. Об этом со ссылкой на военных аналитиков пишет газета The Wall Street Journal .

"Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят. При таком темпе Киев может сократить резервы США и стран Европы до критических уровней этим летом или осенью", – указано в публикации.

В издании отмечают, что Россия к этому времени, напротив, может расширить производство боеприпасов. По мнению аналитиков, несмотря на то, что США с союзниками также вкладываются в новые линии производства, шанс того, что это принесет свои плоды, невелик.

Во второй половине 2023 года между огневой мощью Украины и России может наблюдаться "потенциально опасный разрыв", резюмируют аналитики.

Ранее о том, что затяжной характер конфликта на Украине станет угрозой для цепочек поставок в военно-промышленном комплексе США, заявил министр ВМС США Карлос дель Торо. Он призвал производителей оружия увеличить вложения в рабочую силу и привлечь капитальные инвестиции.

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