В США заявили, что продолжение конфликта на Украине станет угрозой для ВПК страны

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Затяжной характер конфликта на Украине станет угрозой для цепочек поставок в военно-промышленном комплексе США. Об этом министр ВМС США Карлос дель Торо заявил в своем Twitter.

"Если конфликт действительно продлится еще от шести месяцев до года, он, безусловно, продолжит создавать проблемы для цепочки поставок", – написал он.

Дель Торо заявил, что производителям оружия необходимо увеличивать вложения в рабочую силу. Кроме того, он призвал производить капитальные инвестиции ради увеличения объема выпуска продукции.

По его словам, то, как много времени это займет, будет зависеть от конкретной оружейной системы.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об истощении военных ресурсов у НАТО и ЕС из-за поддержки Украины. При этом он назвал решение помогать Киеву правильным, так как "речь идет о безопасности всего Запада".

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