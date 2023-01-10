10 января, 16:45Политика
Пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику
Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень. Сразу несколько стран Альянса пообещали Украине тяжелую бронетехнику. По словам экспертов, такого оружия еще не было в зоне проведения СВО.
США, Германия, Франция, Польша и Финляндия заявили о новых поставках. Образцы техники могут привезти на Украину во второй половине года.
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал, насколько это решение изменит расстановку сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.