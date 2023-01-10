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10 января, 16:45

Политика

Пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику

Пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику

Артиллеристы РФ уничтожили девять украинских артустановок в зоне проведения СВО

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Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень. Сразу несколько стран Альянса пообещали Украине тяжелую бронетехнику. По словам экспертов, такого оружия еще не было в зоне проведения СВО.

США, Германия, Франция, Польша и Финляндия заявили о новых поставках. Образцы техники могут привезти на Украину во второй половине года.

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал, насколько это решение изменит расстановку сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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