Пять стран НАТО пообещали Украине тяжелую бронетехнику

Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень. Сразу несколько стран Альянса пообещали Украине тяжелую бронетехнику. По словам экспертов, такого оружия еще не было в зоне проведения СВО.

США, Германия, Франция, Польша и Финляндия заявили о новых поставках. Образцы техники могут привезти на Украину во второй половине года.

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал, насколько это решение изменит расстановку сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.