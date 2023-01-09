Киркоров в обращении к Зеленскому назвал его "зайкой"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Филипп Киркоров в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому назвал его "зайкой". Об этом музыкант написал в посте на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В своем аккаунте Киркоров прокомментировал попадание в украинский санкционный список.

"Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. <...> А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя", – написал певец.

Ранее Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, российского режиссера Никиты Михалкова и еще 117 человек. У людей, которые подпали под санкции, будут заблокированы счета, приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, с ними прекратят культурные обмены и сотрудничество, лишат украинских госнаград. Также вводится запрет на въезд на Украину.

Ограничение будут действовать в течение десяти лет.

Киркоров назвал Зеленского "зайкой" в ответ на внесение в санкционный список

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