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США экономят на утилизации списанного вооружения, отправляя его на Украину. Об этом пишет обозреватель Роджер Смит в статье для American Thinker.

"Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов", – написал он.

Смит напоминает, что сумма военной помощи Киеву составила более 46 миллиардов долларов. По его словам, для утилизации такого объема вооружений пришлось бы потратить около 35 миллиардов долларов.

По мнению Смита, запасы вооружения, которое необходимо списывать в ближайшее время, подходят к концу, а отправка военной помощи на Украину встречает все большее сопротивление в США.

Автор резюмирует, что в будущем следует ожидать изменений в политике НАТО из-за новых издержек военно-промышленного комплекса, которые появятся при дальнейшей поддержке Украины.

Ранее министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что затяжной характер конфликта на Украине станет угрозой для цепочек поставок в военно-промышленном комплексе США. Он призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу и привлекать новые инвестиции.

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