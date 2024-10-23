Районный центр "Место встречи "Баку" открылся на севере Москвы

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Районный центр "Место встречи "Баку" открылся после реконструкции старого советского кинотеатра по адресу улица Усиевича, дом 12. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Владислава Овчинского, площадь здания превышает 13 тысяч квадратных метров. В нем четыре наземных этажа и один подземный. В ноябре там планируется открыть многофункциональный и культурно-досуговый центр для жителей, где они смогут посещать лекции, мастер-классы, уроки по хореографии, вокалу, шахматам и другим направлениям, перечислил он.

Кинотеатр построили в 1974 году по проекту трех архитекторов. В оформлении учреждения использовались мотивы традиционный азербайджанской архитектуры.

Перед началом реконструкции здания подготовили градостроительный план земельного участка для территории площадью 0,42 гектара, указала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Помимо культурно-досугового центра, в районном центре с ноября начнут работать фитнес-клуб, химчистка, магазины детских товаров и электроники, продуктов, косметики, а также рестораны и кафе.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что на протяжении каждого этапа реконструкции инспекторы комитета вместе с Центром экспертиз провели 15 контрольно-надзорных мероприятий. После итоговой проверки здание получило заключение о соответствии проекту. Сейчас застройщик оформил разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что дом-книжку на Новом Арбате признали аварийным. В здании решено провести реконструкцию. На время работ все структуры, находящиеся в доме, планируется перевести в другие офисы. Для проведения реконструкции город хочет привлечь частного инвестора.